Kanté in Serie A: Calciomercato, pronto l’assalto a sorpresa

Kanté non sembra essere più un perno principale del Chelsea, visto che su di lui ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Tra le delusioni di questo primo scorcio di stagione della Premier League bisogna inserire sicuramente il Chelsea. I ‘Blues’, infatti, sono settimi in classifica, anche se con una gara in meno, con punti di distacco dall’Arsenal di Arteta capolista.

Se le cose in campionato vanno male, in Champions League vanno pure peggio. Nel girone E, infatti, il Chelsea è ultimo con un solo punto totalizzato nelle prime due gare della massima competizione per club. Tutti questi risultati così scadenti hanno portato anche l’avvicendamento in panchina tra Tuchel e Potter.

Tra i motivi di questa profonda crisi del Chelsea bisogna certamente inserire la lunga assenza di Kanté. Il centrocampista francese, infatti, ha giocato solo le prime due gare di campionato per colpa di problemi muscolari. Proprio sull’ex Leicester bisogna registrare alcune indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato, Kanté potrebbe lasciare il Chelsea: la Juventus c’è

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il ruolo di Kanté nel Chelsea non è più così primario come in passato, considerando che Todd Boehly, nuovo presidente del club inglese, vuole una squadra piena di calciatori giovanissimi.

Su Kanté, quindi, già dalla scorsa estate, sono circolate voci di mercato. Su di lui bisogna registrare l’interesse sia del PSG, che vorrebbe riportarlo in Francia, che della Juventus di Andrea Agnelli. Il centrocampista ha uno stipendio elevatissimo, ma nel prossimo futuro potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato.