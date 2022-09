Milan, piove sul bagnato per Pioli: Chelsea a forte rischio

Il Milan riflette in vista dei prossimi impegni: un calciatore rischia di non esserci contro il Chelsea, Pioli valuta le alternative.

Il Milan, alla ripresa del campionato, proverà subito a rialzarsi. La sconfitta patita in casa per mano del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta (dovuta agli impegni delle Nazionali) ha infatti lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente rossonero. La sfida sul campo dell’Empoli rappresenterà l’occasione per voltare pagina ma centrare l’obiettivo non si preannuncia facile per un paio d motivi.

I padroni di casa, reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta ai danni del Bologna, hanno ormai metabolizzato gli schemi tattici del tecnico Paolo Zanetti ed in questo primo scorcio di stagione sono riusciti ad esprimersi su buoni livelli. Un’ulteriore problema, per il Milan, è rappresentato dall’assenza di Theo Hernandez attualmente ai box a causa di uno stiramento del lungo adduttore sinistro.

Il terzino ha lasciato il ritiro della Francia e a breve inizierà il proprio percorso di recupero, seguendo la tabella preparata dallo staff medico del club. Nella sfida in programma il primo ottobre non sarà quindi a disposizione, con Stefano Pioli che spera di poterlo riabbracciare quanto prima. Quando potrà farlo, però, non è ancora chiaro.

Milan, tegola per Pioli: contro il Chelsea dovrà fare a meno di un titolare

Le condizioni di Theo Hernandez preoccupano Paolo Maldini e Frederic Massara. Ecco perché, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non è da escludere che il calciatori salti anche la successiva sfida di Champions League contro il Chelsea. In questo modo Theo Hernandez avrebbe a disposizione tutto il tempo per guarire al 100% e presentarsi fresco alla partita che vedrà il Milan affrontare la Juventus.

Tutto dipenderà dall’esito dei successivi test ma intanto il tecnico Pioli sta valutando in che modo sostituirlo. Due le opzioni possibili: impiegare Fode Ballo-Touré nel suo ruolo naturale oppure Davide Calabria a piede invertito. Una soluzione, quest’ultima, che prevederebbe poi l’utilizzo di uno tra Pierre Kalulu e Sergino Dest a destra. Work in progress.