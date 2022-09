Calciomercato Milan, la notizia fa tremare Pioli: i tifosi sono senza parole

Il Milan si gode l’inizio di questo campionato, ma la notizia improvvisa fa tremare Pioli e i tifosi: ecco svelato il motivo.

La sconfitta contro il Napoli brucia ancora, ma contro l’Empoli servirà dare una risposta netta per fugare ogni dubbio. Lo sa bene il Milan, che in Toscana sarà chiamato a ritrovare la vittoria ed il bottino pieno, nonostante gli infortuni occorsi durante la sosta. Anche perché la concorrenza galoppa e non bisogna commettere ulteriori passi falsi.

Davanti, però, si troverà un Empoli ben preparato. I toscani sono una squadra quadrata e ben organizzata, abile nel mettere in crisi anche le formazioni più preparate del nostro campionato. E in più potrà sfruttare qualche distrazione che potrebbe disturbare il Milan, direttamente proveniente dal mercato. Sì, perché le notizie che arrivano dall’Inghilterra sono serie e fanno tremare anche un glaciale come Stefano Pioli.

Milan-Leao, notizia dal mercato: Pioli e tifosi sono senza parole

Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan è chiamato a fare grossa attenzione alle sorti e al futuro di Rafael Leao. Il portoghese è finito nuovamente nel mirino del Chelsea, che già la scorsa estate ha corteggiato a lungo il fuoriclasse rossonero. La dirigenza lombarda, dalla sua, ha resistito lungamente agli attacchi dei ‘Blues’, che però adesso sono pronti a fare sul serio.

A gennaio, racconta la ‘rosea’, la formazione di Graham Potter potrebbe scatenare un vero e proprio assalto di mercato. E provare a portare via Leao dal Milan già a campionato in corso. Una notizia che fa tremare Pioli e i tifosi rossoneri, che ben sanno di non potersi opporre alle grandi e ricche offerte della Premier League.