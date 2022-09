Occhio Inter, ancora una brutta notizia per Inzaghi: piove sul bagnato

Dopo l’infortunio di Brozovic, per l’Inter di Simone Inzaghi è arrivata in queste ore un’altra brutta notizia.

Dopo la sosta delle nazionali, l’Inter tornerà in campo sabato prossimo contro la Roma dell’ex José Mourinho. Per i nerazzurri sarà un match fondamentale, visto che hanno quasi l’obbligo di ottenere i tre punti per cercare sia di recuperare in classifica che per rispondere alle tante critiche subite dopo la sconfitta contro la sorprendente Udinese.

La ‘Beneamata’, infatti, contro i friulani, nonostante il vantaggio iniziale di Barella, non ha fornito una grande prestazione, anzi. L’Inter, di fatto, è stata messa sotto dall’Udinese sia fisicamente che tecnicamente. A peggiorare la condizione in casa interista è arrivato l’infortunio di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista, infatti, si è infortunato nel corso delle gara tra la sua Croazia e l’Austria, dove ha riportato un infortunio muscolare che lo farà stare lontano dai campi di gioco per un po’. Simone Inzaghi sostituirà Brozovic con il nuovo acquisto Asllani, ma si sa già che sarà molto difficile sostituire il calciatore crotato. Tuttavia per il tecnico nerazzurro le brutte notizie non sono finite qui.

Inter, altra brutta notizia per Inzaghi: Berardi ritornerà proprio contro i nerazzurri

Secondo quanto riportato dal ‘Resto del Carlino’, infatti, Domenico Berardi sta recuperando dall’infortunio muscolare rimediato nel corso del match contro il Milan e dovrebbe tornare a disposizione di Alessio Dionisi proprio per la partita contro l’Inter del prossimo 8 ottobre.

Il ritorno di Domenico Berardi è sicuramente un brutta notizia, visto che il Sassuolo è sicuramente un’altra squadra con la presenza in campo del calciatore campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. I tifosi dell’Inter, intanto, sperano che la propria squadra del cuore dia una forte risposta sabato prossimo contro la Roma.