Lazio, che sorpresa: spunta il video che fa gioire Sarri

La Lazio scalpita verso il ritorno in campo. Intanto arriva l’annuncio che fa gioire Sarri e fa ben sperare i tifosi dei biancocelesti

Scalpita verso la ripresa del campionato, la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono andati alla sosta con un risultato tondo e convincente rimediato in casa della Cremonese. E adesso hanno voglia di riprendere esattamente da dove avevano lasciato, in questa ottava giornata di Serie A.

Dinanzi, però, troveranno uno Spezia rigenerato dalla sosta e volenteroso di vendere cara la pelle. All’Olimpico non sarà una missione semplice per i liguri, ma potranno far affidamento anche su una Lazio in attesa di notizie dalla propria infermeria. La stessa da dove a breve arriveranno importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche e sulla possibile tenuta in campo di capitano Ciro Immobile.

Lazio, Immobile svela tutto con l’annuncio improvviso: ecco le sue parole

Intercettato dalle telecamere di ‘LaLazio.com‘, l’attaccante biancoceleste è stato raggiunto subito dopo le visite mediche che ha sostenuto in serata presso la clinica Paideia. “Sto bene dai, aspettiamo notizie. Vedremo cosa faranno sapere…”: così Immobile risponde a chi gli chiede come sta e come sta recuperando dall’infortunio che tanto ha fatto discutere nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali.

La Lazio attende con ansia il pieno rientro del proprio bomber, anche se restano incerte le possibilità di poterlo vedere già in campo contro lo Spezia. Almeno dal primo minuto di gioco. Sarri e i tifosi biancocelesti non possono che incrociare le dita: il dubbio resterà in piedi fino a poche ore dal calcio di inizio.