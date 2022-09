“Si allungano i tempi di recupero”: Inter, che batosta per Inzaghi

Non arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Si allungano i tempi di recupero per uno dei big nerazzurri.

L’Inter si prepara a scendere in campo. Il campionato riparte, e la squadra nerazzurra sarà impegnata nella sfida contro la Roma di Josè Mourinho. Dopo le polemiche delle ultime settimane antecedenti la sosta, l’Inter dovrà ora dimostrare sul campo di aver ripreso la strada giusta.

C’è, però, una grande incognita che riguarda gli infortuni. Non sono pochi, infatti, i giocatori che al momento sono ai box per infortunio. E questo, ovviamente, complica anche i piani di Inzaghi che dovrà trovare la quadra giusta.

Per uno dei rientri attesi, quello di Romelu Lukaku, arrivano novità che di sicuro non faranno piacere all’ex allenatore della Lazio.

Inter, si complica il rientro di Lukaku: salta anche il Barcellona?

Il giocatore belga aveva dato delle buone sensazioni nel corso degli ultimi giorni. La “distrazione ai flessori” lo ha esso alle strette, ma allo stesso tempo sembrava fosse un infortunio che potesse essere smaltito entro la sfida contro il Barcellona. Cosi, però, pare non sarà.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, per Lukaku potrebbe non essere previsto il rientro in campo nemmeno contro i catalani. La sensazioni, ad oggi, non sono cosi positive, e la giornata di ieri potrebbe aver dato consapevolezza di tempi di recupero più lunghi.

Il belga, di fatto, potrebbe accomodarsi in panchina per la sfida contro il Barcellona, ma difficile che possa andare in campo da titolare.