“Si decide domani”: Inter-Roma, la rivelazione lascia i tifosi col fiato sospeso

Cresce l’attesa per Inter-Roma, ma la presenza di una delle stelle più attese della sfida sarà decisa soltanto all’ultimo momento.

Si avvicina l’ora di Inter–Roma, il big match dell’8° turno di Serie A che andrà in scena sabato 1° ottobre alle 18. Una gara attesissima e che potrebbe dire moltissimo sul futuro di entrambe le squadre, con i nerazzurri in cerca di riscatto dopo una partenza tra troppi alti e bassi e i giallorossi che puntano al definitivo ritorno tra le big.

Tanti i protagonisti attesi. Simone Inzaghi, chiamato a spazzare via le critiche che gli sono piovute addosso dopo alcune scelte tattiche contestate da stampa e tifosi. José Mourinho, il grande ex, che sogna di ripetere con la Roma quanto fatto con l’Inter. E Paulo Dybala, protagonista per tutta la sessione estiva di calciomercato e a lungo accostato proprio ai colori nerazzurri.

L’argentino è stato al centro dei pensieri di molti direttori sportivi dopo essersi svincolato dalla Juventus. Ma se per il Monza di Galliani e Berlusconi è sempre rimasto un sogno, l’Inter a lungo è sembrata prossima a ottenerne la firma. Alla fine non se ne è fatto niente, e dopo l’accordo raggiunto con la Roma era chiaro che Dybala si sarebbe visto a San Siro ancora da avversario.

Inter-Roma, Dybala ancora in dubbio: decisione in extremis

Non è detto che andrà così però. Almeno non sabato 1° ottobre, 8° turno di Serie A. Perché il fastidio fisico che ha costretto la Joya a saltare la sfida con l’Atalanta non è stata del tutto smaltita durante la pausa.

Inter–Roma rischia così di perdere uno dei protagonisti più attesi. Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport, infatti, “una decisione sarà presa soltanto domani dopo la rifinitura”. Dybala è tornato da New York e quindi ha svolto “un allenamento individuale molto leggero”, ma sarà appunto la rifinitura e il successivo test sulle condizioni a stabilire se potrà essere abile e arruolabile per Milano.

Ancora Mangiante sottolinea che “non è certo il modo migliore per arrivare a una sfida tanto importante dopo aver assistito a tre gare dalla tribuna”. Il riferimento è alla gara persa con l’Atalanta in campionato e alle due amichevoli giocate negli Stati Uniti dall’Argentina in questi giorni contro Honduras e Giamaica.