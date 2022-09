Calciomercato Dybala, è tutto vero: retroscena clamoroso, annuncio del club

Paulo Dybala, la rivelazione di calciomercato prima del trasferimento alla Roma dei Friedkin. Annuncio del club.

Paulo Dybala alla Roma è stata tra le operazioni di calciomercato più chiacchierate della finestra estiva. Una vera e propria telenovela estiva che ha visto accostare Paulo prima all’Inter, poi al Napoli ed infine alla Roma, club al quale si è poi legato. Dopo una presentazione clamorosa, i tifosi hanno finalmente esultato grazie alle giocate della Joya.

Dybala alla Roma ha riportato entusiasmo alla Capitale ed ha infiammato l’ambiente capitolino a suon di gol e giocate da applausi. A proposito dell’argentino ex Juventus, oggi è intervenuto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, direttamente dal palco del Festival dello Sport a Trento.

Dybala al Monza, la rivelazione di Galliani

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Pippo Inzaghi è fortissimo dal punto di vista mentale. Nel suo lavoro era maniacale, conosceva i movimenti di tutti i difensori d’Italia, dalla Serie A alla Serie C. Grazie alla sua dedizione è arrivato lontano. Come centravanti era anomale, ma dal punto di vista della testa era troppo forte”.

Poi prosegue con il riferimento a Dybala: “Icardi al Monza? Non l’abbiamo mai cercato davvero. Berlusconi voleva prendere Paulo Dybala. Vi dico che il suo procuratore è venuto anche a casa mia, ma Paulo voleva andare in un top club. Ha detto di no alla nostra proposta per questo motivo. Dopo aver parlato col suo agente ho provato anche a convincerlo, ma non ha mai aperto al trasferimento al Monza”.