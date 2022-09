Colpo di teatro Inter, tifosi col fiato sospeso: il socio di Zhang arriva dall’NBA

Importanti novità sul futuro societario dell’Inter. Il prossimo socio del presidente Zhang potrebbe arrivare direttamente dall’NBA.

In casa Inter è il momento di guardare non solo al campo. Certo, la sosta ha permesso di riordinare un po’ le idee dopo una partenza di stagione non delle migliori. La partita importante però si gioca anche a livello dirigenziale.

Qui, non è un mistero, la famiglia Zhang, attuale proprietaria del club nerazzurro, è alla ricerca di nuovi soci. Un ingresso che potrebbe consentire ai nerazzurri di migliorare i loro problemi di bilancio, oltre naturalmente all’ingresso di forze fresche e motivate per ridare slancio al progetto Inter.

L’ultima novità, stando a quanto riporta SportMediaset, arriva dall’NBA dove Marc Lasry, proprietario di una delle franchigie più forti della storia recente del basket a stelle e strisce, i Milwaukee Bucks, potrebbe arrivare con i soldi necessari per l’ingresso nel mondo del calcio europeo.

Inter, il nuovo socio arriva dagli Stati Uniti. E non è solo…

L’arrivo di Lasry sarebbe un ulteriore tassello della penetrazione di magnati statunitensi nel calcio italiano. Lasry è a capo del fondo Avenue Capital Group e può contare su di un patrimonio di circa 1,8 miliardi di dollari. Lasry non sarebbe però intenzionato ad entrare nella proprietà dell’Inter da solo. Avrebbe infatti coinvolto anche il suo socio in affari, per quanto riguarda il basket, Wes Eden.

La coppia statunitense avrebbe quindi deciso di espandere i suoi affari oltre la NBA e il mondo del basket, puntando su quello che, per gli analisti americani, è un mondo in potenziale crescita: il calcio italiano. Dall’altro lato l’attuale proprietà non ha mai fatto mistero di vedere con buon occhio l’arrivo di qualche socio investitore.