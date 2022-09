Juventus, ancora problemi per Pogba: spunta l’accusa a sorpresa

Dopo l’infortunio al ginocchio dell’estate scorsa, per Paul Pogba è arrivata un’altra accusa molto importante.

La Juventus è sicuramente tra le squadre più in crisi del nostro campionato. I bianconeri, infatti, sono ottavi in classifica con già sette punti di svantaggio sul duo di testa formato dal Napoli di Luciano Spalletti e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In Champions League le cose per la ‘Vecchia Signora’ non vanno meglio, anzi. La Juventus, infatti, è ultima in classifica con un distacco già di sei punti dal PSG e dal Benfica. I bianconeri adesso sono chiamati a dare una grossa sferzata alla propria stagione, a partire già dal match di domenica contro il Bologna di Thiago Motta.

Proprio per la sfida contro il team emiliano, Allegri avrà di nuovo a disposizione un giocatore molto importante: Manuel Locatelli. L’ex Sassuolo, infatti, è uno dei titolari del centrocampo juventino che, però, dovrà fare a meno ancora di Paul Pogba. Il francese, infatti, è ancora fermo per l’infortunio rimediato l’estate scorsa al ginocchio. Tuttavia per il giocatore, oltre ai problemi fisici, ci sono ulteriori grattacapi.

Pogba, l’accusa dell’ex agente di van de Beek: “Ha giocato sempre nello United, anche quando arrivava in ritardo”

Guido Albers, ex agente di van de Beek, ha attaccato duramente a ‘Voetbal Primeur’ proprio Paul Pogba: “Donny doveva competere per il posto da titolare con il calciatore francese. Pogba, però, dopo che si presentato in ritardo in ritiro, si è scusato ed ha giocato di nuovo. Van de Beek, invece, si è allenato dieci ore al giorno, ma poi non è mai sceso in campo”:

Il centrocampista olandese, infatti, a gennaio scorso è stato costretto a lasciare il Manchester United per andare a giocare di più con la maglia dell’Everton. Mentre adesso van de Beek è tornato a pieno regime nelle dinamiche del Manchester, visto anche l’arrivo in panchina del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, ovvero ten Hag.