Napoli, l’agente di Meret e Gaetano a Castel Volturno: svolta sui rinnovi

A Napoli arriva l’agente Federico Pastorello. Sul tavolo il rinnovo di due suoi assistiti: Meret e Gaetano.

Il Napoli ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A, in coabitazione con l’Atalanta, e sono reduci da due vittorie in Champions League. Nel frattempo però, lato societario si lavoro sul tavolo dei rinnovi.

Federico Pastorello è arrivato oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dove in questi minuti sta incontrando la dirigenza del Napoli per formalizzare il rinnovo del suo assistito Alex Meret. Il portiere ex Udinese percepirà 1,5 milione di euro più bonus fino al 2027 in base all’intesa impostata già tempo fa.

Tale intesa era stata tenuta in stand-by in quanto nel mezzo erano nate le trattative per Kepa del Chelsea e soprattutto per Keylor Navas del PSG. Movimenti di mercato che avevano fatto dubitare l’entourage del portiere circa la possibilità di restare a Napoli.

Napoli, non solo Meret: sul piatto anche il rinnovo di Gaetano

La visita di Pastorello non è però dovuta solo al rinnovo di Alex Meret. Sul tavolo di discussione tra agente e società partenopea anche Gianluca Gaetano. Dopo la scelta di Spalletti di tenerlo in rosa, le parti hanno preso la decisione di iniziare ad intavolare la trattativa che poterà al rinnovo del contratto.

Attualmente Gaetano ha con il Napoli un’intesa valida fino a giugno 2025. Si punta ad adeguargli lo stipendio, visto che è a tutti gli effetti un giocatore su cui punta il Napoli. Dopo la gavetta fatta a Cremona sembrerebbe quindi arrivato il momento di una presenza in pianta stabile nella rosa azzurra.