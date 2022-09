Juventus, momento d’oro per Kenan Yildiz. Debutto in nazionale per la stella

Diverse buone notizie in arrivo per il giovane talento della Juventus Kenan Yildiz. Il classe 2005 atteso ad una dura scelta.

Il giovanissimo talento della Juventus Kenan Yildiz, 2005 riconosciuto tra i giovani più interessanti del panorama mondiale, ha debuttato ieri con la Nazionale Under 21 della Turchia. Il giocatore ha disputato l’ultima mezz’ora di gioco dell’amichevole contro i pari età della Georgia, terminata 1 a 0 per la Turchia.

Grande opportunità per il giocatore sul quale punta molto la Turchia. La federazione ha convocato con l’obiettivo di anticipare la Germania, altra nazione che può ottenere le prestazioni del giovane talento bianconero. Kenan è nato in Germania da padre turco e madre tedesca e le due federazioni si contendono il giovane talento.

La Germania sta seguendo da molto vicino il giocatore e la Turchia ha cosi deciso di anticipare i tempi. Yildiz ha giocato in questa stagione con la maglia della Primavera della Juventus dove ha disputato sette presenze e realizzato due reti. La Juve punta molto sul giovane talento che intanto riceve altre buone notizie.

Juventus, Kenan Yildiz tra i migliori 60 giovani al mondo

Il noto tabloid britannico The Guardian ha stilato la lista dei 60 giovani talenti del calcio mondiale, giocatori della Next Generation che faranno parte del calcio del futuro. Yildiz è uno dei 60 giocatori in questa classifica ed è una stella futura della Juve. Il giocatore si è svincolato in estate dal Bayern Monaco e la società della famiglia Agnelli ha anticipato la concorrenza dei top club europei. Yildiz è in lizza anche per l’ambito premio del Golden Boy, altro riconoscimento che testimonia le aspettative nei suoi confronti.

La lista dei 60 nuovi talenti del calcio mondiale vede diversi profili provenienti dal nostro calcio. L’Inter mette in mostra il giovane talento argentino Valentin Carboni mentre il Milan ha in rosa il polacco Darius Stalmach. In questa lista sono presenti anche tre giocatori italiani, ovvero Wisdom Amey del Bologna, Aaron Ciammaglichella del Torino e Marco Delle Monache del Pescara.