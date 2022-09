Mondiali, proposta improvvisa per il tecnico: “Con lui vinceremmo”

Una suggestione clamorosa per la nazionale. Addirittura qualcuno è convinto che con lui in panchina si vincerebbero i Mondiali.

Con i Mondiali alle porte è già tempo di pronostici. Diverse sono le nazionali favorite, altre hanno meno chance. Questo mentre aumentano i rimpianti tra chi non è riuscito a strappare il pass. Tra le escluse c’è chi guarda già al futuro e pensa in grande, puntando al grandissimo nome per la panchina.

Carlo Ancelotti è senza alcun dubbio uno dei tecnici più vincenti del panorama calcistico attuale. Oltre a svariati titoli nazionali, il tecnico del Real Madrid può annoverare nel suo curriculum anche diverse Champions League. Altrettanto indubbio che sia il sogno di molti club. Dove però Ancelotti non si è mai cimentato e il campo delle nazionali.

La Costa d’Avorio sogna in grande. Selezione non impegnata al prossimo Mondiale in Qatar, la nazionale africana, per bocca nientemeno che del Ministro dello Sport, esce allo scoperto: “Se dopo il Real volesse smettere con i club, noi saremo felicissimi di accoglierlo” ha dichiarato il Ministro a Repubblica.

Ancelotti, c’è la suggestione della Costa d’Avorio

Il contratto di Ancelotti con il Real Madrid è in scadenza nel 2024. Cosa sarà del futuro del “Re di Coppe”? L’ipotesi della Costa d’Avorio è suggestiva, ma difficile. Ad ammetterlo è lo stesso Ministro dello Sport che chiarisce come questo sogno quasi certamente resterà tale.

“Ancelotti è un genio in panchina.” ha continuato il Ministro. “Noi purtroppo non possiamo permettercelo. Probabilmente non abbiamo i soldi. Se però dovesse decidere di allenare una nazionale, noi ci siamo. Con i calciatori che abbiamo, con la nostra qualità, e lui in panchina siamo convinti che possiamo vincere anche la Coppa del Mondo“