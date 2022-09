Atalanta, l’annuncio ufficiale sorprende i tifosi: anche Gasperini spiazzato

Nonostante il primo in classifica, in casa Atalanta c’è stato un annuncio che ha spiazzato lo stesso Gasperini.

Nonostante i tanti addii dell’estate scorsa, l’Atalanta ha cominciato alla grande il proprio campionato. I bergamaschi, infatti, sono primi in classifica in compagnia del Napoli di Luciano Spalletti.

Quello che ha sorpreso dell’Atalanta in questo primo scorcio di stagione è il modo di giocare totalmente diverso rispetto alle ultime stagioni. La squadra di Gasperini, infatti, non pressa più altissimo, ma attende l’avversario. I bergamaschi, di fatto, sono riusciti a prendere meno gol con questo modo di giocare.

Il team nerazzurro, infatti, ha la migliore difesa del campionato, considerando che ha subito solo tre gol nelle prime sette giornate di campionato. L’Atalanta, dopo la sosta, ora è attesa dal match di domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma in queste ore c’è stato un annuncio che ha spiazzato anche Gasperini.

Atalanta, l’annuncio di Percassi sorprende Gasperini: “La priorità è salvarci”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel corso della cerimonia per il restauro del busto di Cesare Bortolotti, patron del club dal dal 1980 al 1990, posizionato davanti all’Accademia Favini: “Il primo posto è esagerato. La nostra priorità resta raggiungere il prima possibile i 40 punti che servono per salvarci”.

Queste parole del patron dell’Atalanta sicuramente sono sorprendenti sia per l’inizio della squadra di Gasperini che per i pronostici di inizio campionato. Tanti addetti ai lavori, infatti, hanno previsto il club bergamasco nei primi posti della classifica, anche perché quest’anno non devono giocare le coppe europee.