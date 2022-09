Doccia gelata per Gasperini: Atalanta, adesso sono guai

Gasperini, i guai non finiscono mai. L’infermeria dell’Atalanta è davvero affollata: nuovo stop tra le fila dei bergamaschi.

Guai in vista per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club bergamasco, primo in classifica generale insieme al Napoli di Luciano Spalletti con 17 punti, deve fare i conti con una vera e propria emergenza. Gli infortuni non sembrano dar tregua al tecnico dei bergamaschi, ancora alle prese con una infermeria piuttosto affollata.

Bollettino medico alla mano, infatti, sono ben quattro i calciatori fermi ai box, oltre a Palomino, sospeso per positività al doping. Alle prese con i guai fisici ci sono il portiere Musso, operato allo zigomo, Djimsiti impegnato con una frattura al perone che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a metà ottobre e Zapata in dubbio per la gara contro la Fiorentina.

Atalanta, infortunio Zappacosta: le condizioni

Oltre ai calciatori sopracitati, sembra esserci un altro problema per Gian Piero Gasperini. Oggi pomeriggio l’Atalanta ha infatti affrontato la Pro Patria in una sfida amichevole che ha portato una brutta notizia per i tifosi.

Dopo soli ventotto minuti di gioco, infatti, si è nuovamente fermato Zappacosta. Come riferisce il portale ‘Fantacalcio.it’, il laterale della Dea è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un nuovo problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma sembra oramai certa la sua assenza per la sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’entità del guaio muscolare non è ancora stata resa nota. Solo dopo esami più approfonditi si comprenderanno le effettive condizioni del calciatore.