“L’infortunio è serio”: Empoli-Milan, l’annuncio in conferenza preoccupa tutti

Empoli-Milan perde ufficialmente uno dei protagonisti. L’annuncio dell’allenatore gela i tifosi e lascia un po’ di preoccupazione.

La Serie A è pronta a ricominciare dopo la pausa per le Nazionali. I club del campionato italiano ritrovano i calciatori impegnati nelle ultime settimane e preparano le sfide del weekend. Tra queste c’è anche Empoli-Milan, gara in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani.

Paolo Zanetti ospita i rossoneri di Stefano Pioli in un match che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I toscani sono fermi a quota 7 punti in classifica generale, mentre i lombardi di punti ne hanno conquistati 14.

Empoli-Milan, l’annuncio di Zanetti: infortunio grave per Ismajili

Proprio Paolo Zanetti è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il match contro il Milan di Pioli e riferire le ultime direttamente dall’infermeria. Di seguito uno stralcio delle proprie dichiarazioni: “Questi ultimi quindici giorni sono stati anomali. Non è normale allenarsi con così pochi calciatori a disposizione. Chi è stato qui con noi si è allenato duramente”.

Poi il riferimento agli indisponibili: “Purtroppo abbiamo perso Ismajili. Il suo infortunio muscolare pare sia molto serio. Poi oggi anche Akpa Akpro si è fermato, domani non prenderà parte alla gara. Le Nazionali? Sempre un grosso punto di domanda. Bisogna tener conto delle condizioni di tutti i calciatori, hanno accumulato stanchezza”.