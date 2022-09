Fiorentina, il doppio annuncio spiazza: Italiano lancia l’allarme

Italiano in conferenza lancia un doppio allarme: la sosta per le Nazionali rovina i piani in vista della sfida contro l’Atalanta.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è al lavoro per ripartire dopo la sosta per le Nazionali. La formazione di Vincenzo Italiano è pronta a dare battaglia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi rappresentano avversario ostico visto il primato in classifica generale condiviso con il Napoli di Luciano Spalletti.

I viola sono chiamati a conquistare i tre punti per scalare posizioni in classifica e restare nella scia delle prime della classe. Fare bene dopo la sosta, però, resta sempre un’incognita vista la stanchezza accumulata e magari anche qualche infortunio di troppo che rischia di compromettere i piani degli allenatori.

Fiorentina, Italiano in conferenza

Lo sa bene Vincenzo Italiano che, oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida lontana dalle mura amiche contro l’Atalanta. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Quando mancano i Nazionali facciamo sempre il solito lavoro. Abbiamo lavorato bene anche col resto del gruppo che è rimasto qui. Milenkovic? Lui è in gruppo, ma bisogna gestirlo. Il motivo? Deve salire di condizione, è recuperato solo parzialmente. Vedremo quali saranno le sue condizioni domani alla rifinitura. Le critiche a Jovic? Ha le caratteristiche di un attaccante di razza, non ha mica 35 anni. E’ ancora giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Deve ritrovare la giusta voglia per essere decisivo”.

Poi prosegue: “Abbiamo ancora due allenamenti a disposizione per recuperare qualche giocatore. Sottil è in bilico, è andato in Nazionale e non ha mai giocato. Poi Amrabat torna solo oggi. Le Nazionali chiamano e i club non possono farci nulla. Vediamo come starà Nico”.