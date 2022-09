Napoli-Torino, Lozano ci sarà: il punto sugli infortunati

Il punto di SerieANews.com sulle condizioni di Hirving Lozano, per la partita tra Napoli e Torino

Napoli e Torino domani si sfideranno allo stadio Maradona per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Periodo di infortuni per i partenopei, che hanno fatto i conti con un problema per Matteo Politano durante la sosta. Un infortunio che ha impedito all’esterno offensivo italiano di partecipare alle partite della Nazionale di Roberto Mancini.

Spalletti, però, potrà contare su Hirving Lozano. Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, per l’esterno messicano non ci sono problemi fisici e potrà partecipare al match col Torino.

Napoli-Torino, le condizioni di Politano e Osimhen

Anche Matteo Politano è abile e convocabile per la partita contro il Torino, l’ultima decisione spetterà a Luciano Spalletti, ma c’è ottimismo su una sua convocazione. Victor Osimhen, invece, sta ancora affrontando l’infortunio durante Napoli-Liverpool. Molto complicato che l’attaccante nigeriano sia a disposizione di Spalletti per la trasferta di Amsterdam. Il grande obiettivo è la gara di ritorno contro l’Ajax al Maradona, in programma il prossimo 12 ottobre. Nel mezzo, è possibile uno spezzone di partita in Cremonese-Napoli.