Juventus, Di Maria sotto attacco: la sentenza è sicura

La brutta stagione di Angel Di Maria con la Juventus non sta passando inosservata, come il suo gesto col Monza

La Juventus scenderà in campo domenica sera alle 20:45 contro il Bologna, per trovare la terza vittoria della sua stagione. Solo due volte, infatti, i bianconeri hanno conquistato i tre punti tra Serie A e Champions League: è successo contro Sassuolo e Spezia, troppo poco per una squadra che aspira a vincere il campionato. Allegri dovrà però fare a meno di elementi fondamentali della rosa, non solo gli infortunati Chiesa e Pogba, ma anche Angel Di Maria.

Appena arrivato a Torino, Di Maria ha accusato dei problemi fisici durante il primo match col Sassuolo. Non molto integro fisicamente, El Fideo è stato però mal gestito da Allegri. Da qui i frequenti problemi fisici e una frustrazione per le sconfitte culminata con l’espulsione per fallo di reazione contro Armando Izzo, durante la partita col Monza.

Juventus, Carrera deluso da Di Maria

Massimo Carrera, grande ex della Juventus, ha parlato ai microfoni del Corriere di Torino di Angel Di Maria: “Da un campione come lui non ti aspetti mai una reazione come quella contro il Monza, mi ha deluso”. Un gesto figlio, appunto, di rabbia per il pessimo momento che sta vivendo la sua squadra, che dovrà fare a meno di lui contro Bologna e Milan. Carrera ha anche parlato della crisi e di Allegri: “Le colpe vanno divise in parti uguali tra club, allenatore e squadra. Nessun contatto per essere il nuovo allenatore della Juve”.

Il nome di Carrera era uscito fuori nelle scorse settimane come nuovo traghettatore della Juve, con l’esonero di Allegri. Un addio che, almeno per il momento, non si consumerà: l’attuale allenatore dei bianconeri percepisce un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. Troppo alto per un esonero.