Juve-Bologna, la decisione di Allegri su Bonucci, Locatelli e Miretti

Juve-Bologna potrebbe rappresentare il nuovo punto di partenza di Allegri e della squadra bianconera. Il tecnico toscano potrebbe affidarsi ad alcune novità in vista del match di domenica sera, occhio anche al nuovo modulo

Allegri vola a caccia di riscatto per rilanciare la Juventus dopo un inizio decisamente negativo. Occhi puntati sulla sfida contro il Bologna, match in programma domenica sera all’Allianz Stadium e valido per l’8^giornata di Serie A. Allegri potrebbe cambiare nuovamente modulo e affidarsi al 3-5-2.

Occhio alla decisione su Bonucci. Il capitano della Juventus, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire titolare. Non è escluso, però, che Allegri possa decidere di premiare nuovamente Gatti nel ruolo di centrale destro, con Bremer dirottato al centro della difesa con Danilo centrale sinistro.

Punto interrogativo anche in mezzo al campo. Miretti sarà regolarmente a disposizione, ma non è ancora al meglio, ecco perchè Allegri potrebbe decidere di promuovere nuovamente Locatelli titolare insieme a Paredes e uno tra McKennie e Rabiot nel centro-sinistra.

Juve-Bologna, Bonucci nuovamente titolare: Milik affiancherà Vlahovic

3-5-2 confermato e spazio per Milik dal primo minuto al fianco di Vlahovic. L’attaccante polacco darà manforte all’azione offensiva dell’attaccante serbo, mentre sugli esterni agiranno Kostic a sinistra e Cuadrado a destra. Solo panchina per Kean. Ecco le probabili formazioni della sfida tra Juventus-Bologna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci/Gatti, Danilo; Cuadrado, Miretti/McKennie, Paredes, Fagioli/Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posh, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Vignato, Soriano, Barrow; Arnautovic . All. Thiago Motta