È già Juventus-Bologna, il messaggio pungente: “Gioca perché…”

Un clima particolare quello che precede Juventus-Bologna: l’annuncio pungente del giocatore che spiazza tutti

Juventus e Bologna scenderanno in campo domenica sera alle 20:45, un match importantissimo per entrambe le squadre. I bianconeri cercheranno la terza vittoria della stagione, mentre i rossoblù un po’ di continuità con Thiago Motta. La sconfitta interna con l’Empoli ha fatto male al Bologna. il confronto sarà anche tra i due portieri, entrambi di nazionalità polacca, ovvero Wojciech Szczesny e Lukasz Skorupski.

Szczesny e Skorupski sono tornati entrambi dal ritiro della Polonia. La nazionale ha disputato due partite contro Olanda e Galles di Nations League, in cui il portiere della Juventus è sceso in campo da titolare. Una scelta, quella del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz, che non ha fatto piacere al portiere dei rossoblù.

Juventus-Bologna, le parole di Skorupski su Szczesny

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “In Nazionale il primo portiere è sempre Szczesny, forse perché gioca nella Juventus”. Una frecciata non da poco per l’estremo difensore rossoblù, che in Nazionale fatica ad avere delle chance, anche se avviene un cambio di ct. E’ chiaro, però, che giocare in una big europea conti parecchio nell’ambito delle scelte di una Nazionale.

A maggior ragione quando si tratta di un ruolo delicato come quello del portiere, in una Nazionale che di giocatori che militano nelle big ne ha pochi. Come Lewakdowski, Milik e Zielinski. Insomma, siamo entrati in clima partita.