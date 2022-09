Milan e Inter, la rivelazione spiazza: il presidente vuota il sacco

Tutto pronto a cambiare a San Siro. Milan e Inter lavorano a stretto contatto per la decisione definitiva: parla il presidente.

Milan e Inter potrebbero presto unire le forze. I due club di Milano, seppure ‘nemici giurati’ in campo vista la storica rivalità, condividono gli stessi obiettivi. I rossoneri ed i nerazzurri, dopo la battaglia a distanza dello scorso anno, puntano alla vittoria finale del campionato di Serie A 2022/2023.

Dopo Antonio Conte, tocca a mister Simone Inzaghi provare a scippare il trofeo del campionato, attualmente ancora nelle mani di Stefano Pioli, vittorioso lo scorso anno. Se sul campo la battaglia è più che viva che mai, fuori dal campo le due società hanno unito le forze per un obiettivo comune.

Nuovo stadio Milan e Inter, parla il presidente Scaroni

A Milano il dibattito va avanti da diverso tempo, ma nelle ultime settimane la questione ‘nuovo stadio’ sembra essere entrata nel vivo. Proprio oggi, a margine di un evento BMW, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Nuovo stadio in zona San Siro? Non abbiamo preso ancora alcuna decisione. Sicuramente stiamo parlando della capienza, tra i 60mila ed i 70mila posti. Il nostro punto fermo? Vogliamo fare due anelli, non tre, per vari motivi. Dal terzo anello le partite non si vedono benissimo. Questa è una fase di riflessione, in questa stagione lo stadio è più pieno del solito. Questo aspetto ci incoraggia”.