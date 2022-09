Napoli, Caressa si ricrede: “Credevo accadesse questo…”

Era stato troppo affrettato nel suo giudizio, ma poi il giornalista sportivo deve ricredersi su quanto sta accadendo al Napoli.

Certe volte i giudizi risultano essere troppo affrettati. Una previsione, un parere, una sicurezza. Poi entra in gioco il campo e allora tutti i giudizi poco prima espressi cambiano di colpo. Così è accaduto a Fabio Caressa riguardo un suo pensiero sul Napoli.

Il noto giornalista di Sky sul suo canale YouTube ha voluto esprimere un parere sulla coppia difensiva del Napoli Kim-Rrahmani. Caressa ammette di essere stato in un primo momento scettico sulla resa dei due calciatori, ma che adesso, di fronte al giudizio del campo, è costretto a ricredersi e a fare i complimenti ai due.

L’assunto di Caressa partiva dal fatto che il Napoli senza una colonna come Koulibaly potesse soffrire e invece le cose si sono dimostrate molto più favorevoli agli azzurri. Sia Rrahmani che il nuovo acquisto Kim Min-Jae hanno mostrato di poter essere due difensori molto affidabili, in grado quantomeno di non far rimpiangere il recente passato.

Caressa sul Napoli: “Ero scettico, ma mi sono dovuto ricredere”

Per il noto giornalista sportivo il Napoli “aveva sempre avuto un difensore d’esperienza che affianca un difensore giovane. Non ero quindi convinto che Rrhamani fosse cresciuto abbastanza per poter essere il difensore in grado di gestire il reparto difensivo.”

E invece, come detto, il campo ha dato torto a Caressa che si è trovato a dover ammettere che l’impatto di Kim con il calcio italiano è stato stupefacente. “Non mi aspettavo che Kim avesse questo impatto. E’ stato davvero stupefacente come si è inserito nel calcio italiano. Sta facendo molto meglio di quanto pensassi proprio a livello di personalità.”