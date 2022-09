Napoli, De Laurentiis anticipa tutti: preso un talento ex Barcellona

Il Napoli sarà la prima, contro il Torino, a scendere in campo per la Serie A in questo weekend: arriva, nel frattempo, anche una novità di mercato.

Il Napoli scenderà nuovamente, dopo la sosta, in campo al Diego Armando Maradona. L’avversario di questa settimana sarà il Torino di Ivan Juric. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata perciò a fare del proprio meglio per affrontare nel migliore dei modi un avversario non semplice. Nel frattempo, inoltre, è arrivata una notizia inaspettata in riferimento al mercato.

Il Napoli ritorna dunque in campo contro il Torino in Serie A. Ad attendere gli azzurri ci sarà poi la trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax per la Champions League. Appuntamenti, quindi, importanti per gli uomini guidati da Spalletti.

Nel frattempo, poi, c’è chi continua a lavorare sotto traccia e in ottica calciomercato. Cristiano Giuntoli, infatti, anche in prospettiva ha portato nelle giovanili un nuovo profilo, piazzando un colpo che fa ben sperare. Ecco di chi si tratta.

Napoli, in Primavera arriva un giovanissimo talento dal Barcellona: De Laurentiis batte la concorrenza

Il Napoli, per la squadra della primavera, pesca direttamente in casa del Barcellona. Il nuovo acquisto per il centrocampo è infatti Jorge Alastuey Aperte. Il classe 2003 è un giocatore duttile, che può ricoprire più ruoli in campo: mediano, mezzala ma anche trequartista. Un giocatore, dunque, che fin da subito ha stupito chi ha avuto modo di conoscerlo.

Alastuey è stato considerato difatti per diverso tempo come uno dei migliori tra i più giovani del club spagnolo. E lo è stato a tutti gli effetti fino alla salita nella squadra Under 19 dove ha fatto parlare un po’ meno di sé. Il Napoli, però, ci crede e vuole puntare su di lui anche in prospettiva.