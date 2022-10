DIRETTA Empoli-Milan: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio al posticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo l’Empoli di Paolo Zanetti ed il Milan di Stefano Pioli.

Vincere per rimettersi a tre punti dal primo posto, ma soprattutto per dimenticare il prima possibile la sconfitta patita in casa contro il Napoli. Per il Milan la necessità impellente è proprio quella di incasellare un successo che sembra essere necessario, ad oggi, proprio per lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta contro gli azzurri.

Proprio la squadra di Spalletti, tra l’altro, occupa al momento il primo posto solitario in classifica (in attesa dell’Atalanta), e portare a casa tre punti permetterebbe ai rossoneri di rimettersi a -3 dalla vetta. Dall’altra parte un Empoli che è ben consapevole delle difficoltà di affrontare la compagine rossonera, ma allo stesso tempo proverà a sfruttare il fattore campo per dare continuità alla vittoria conquistata col Bologna.

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Lammers, Satriano. A disp. Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Bajrami, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Ebuehi, Bandinelli, Cambiaghi, Baldanzi, Guarino. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Katelaere, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Jungdal, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Dest, Lazetic, Thiaw, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia. All. Pioli.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

ASSISTENTI: Rossi e Di Gioia.

IV UOMO: Maresca.

VAR: Guida.

AVAR: Di Martino.