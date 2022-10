“È lui il problema”: Napoli-Torino, tifosi furiosi. La bocciatura è netta

Napoli-Torino 3-0 alla fine del primo tempo allo stadio Maradona. Scoppia la polemica sui social, i tifosi sono furiosi.

Il primo tempo di Napoli-Torino è finito da pochi istanti. Il club partenopeo è avanti per 3-1 allo stadio Diego Armando Maradona grazie alla doppietta, decisamente inaspettata, di Andrè Frank Zambo Anguissa e alla rete di Kvaratskhelia. Il centrocampista della SSC Napoli è il vero trascinatore degli azzurri nel match che ha aperto l’ottavo turno del campionato di Serie A 2022/2023.

Dinanzi ad un Maradona strapieno, la squadra di mister Luciano Spalletti chiude con agevolezza i primi quarantacinque minuti di partita e rientra negli spogliatoio con una buona dose di tranquillità.

Napoli-Torino, Juric nel mirino dei tifosi

Per un club che gioisce, però, ce n’è un altro col morale sotto i tacchi. La formazione granata di Ivan Juric è stata mai pericolosa nella prima frazione di gioco se non nei minuti finali, dopo la rete del 3-1 messa a segno da Sanabria. Un atteggiamento che ha fatto infuriare i tifosi piemontesi. Sui social network, subito dopo il fischio parziale del direttore di gara Luca Massimi, si è scatenato un vero e proprio putiferio.

Nel mirino della critica c’è, ovviamente, Ivan Juric. Al tecnico del Torino sono indirizzate quasi tutte le critiche dopo il primo tempo shock contro l’undici partenopeo. In particolare, molte critiche sono state rivolte a proposito della formazione titolare schierata in campo per il match lontano dalle mura amiche. “Per me, il problema più grande di questa partita è Juric”, scrive l’utente Raffaele.