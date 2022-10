Napoli-Torino 3-1: gol e sintesi, che giocata di Kvara | VIDEO

Napoli-Torino è finita 3-1. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta spettacolo in campo tra le due formazioni.

Napoli-Torino, è 3-1 al momento del fischio finale. Le tre reti dei partenopei di mister Luciano Spalletti valgono tre punti in classifica generale. Ancora imbattuti gli azzurri che volano grazie ai due gol di Anguissa e alla rete di Kvaratskhelia. Juric riesce a superare Meret solamente in un’occasione con Sanabria.





Venti i punti in classifica per i partenopei, corazzata insuperabile prima in classifica generale in solitaria. Adesso i fari sono puntati sul big match di Champions League contro l’Ajax in Olanda.

Napoli-Torino, gli highlights del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Andrè Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista della SSC Napoli ha superato Milinkovic-Savic al minuto 6: cross al centro di Mario Rui per il colpo di testa vincente dell’ex Fulham. Proprio Anguissa si è ripetuto al minuto 11: cavalcata per tutto il campo e conclusione sul palo del portiere granata che viene battuto per la seconda volta.

Dopo la partenza sprint è arrivata la ciliegina di Kvaratskhelia al minuto 37: la conclusione del georgiano vale il 3-0 momentaneo sul tabellone del Maradona. Sul finale di primo tempo, però, la difesa azzurra si addormenta: ad approfittarne è Sanabria che mette a segno la rete del definitivo 3-1.