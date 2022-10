“Parole che lasciano il tempo che trovano”: Di Maria, bordata dai tifosi

La Juventus di Angel Di Maria giocherà questo weekend in un match molto delicato contro il Bologna di Thiago Motta.

La Juventus di Massimiliano Allegri vive un momento di grosse difficoltà e questo weekend affronterà in un match molto importante il Bologna. Il club bianconero ha iniziato molto male la stagione e non può più permettersi passi falsi, in alcun modo. La società ha investito molto sul mercato con gli acquisti di Pogba e Di Maria ma finora non sono state mantenute le aspettative.

Angel Di Maria non sarà del match, squalificato dopo l’espulsione ed il brutto gesto nella trasferta contro il Monza. Il talento argentino ha risposto in malo modo all’ostruzionismo di Izzo ed è stato espulso nel primo tempo. Il giocatore di conseguenza salterà il match con il Bologna ed il big match del prossimo turno contro il Milan.

Nonostante gli arrivi di Pogba e Di Maria la Juve stenta a decollare ed, anche per questo, il mercato bianconero è finito nel mirino delle critiche. Gli infortuni e le varie problematiche dei due giocatori hanno destato diverse critiche ed in particolare Di Maria ha voluto reagire in queste ore alle polemiche.

Juventus, Di Maria giura amore al club ma quante critiche

El Fideo ha parlato nel corso del podcast 4-3-3 del programma Deep Dive. Il fuoriclasse sudamericano ha percorso il suo arrivo alla Juve ed ha commentato il suo periodo di ambientamento. Parole e musica per i tifosi della Juventus. Nel corso del programma hanno pubblicato una foto del giocatore insieme a Danilo, Alex Sandro, Dybala, Arthur e Paul Pogba.

Di Maria ha mostrato subito affiatamento con i compagni ed ha commentato cosi: “Sembrava fin dall’inizio che io fossi alla Juventus da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra che siamo una famiglia, una grande famiglia”. Il calciatore poi prosegue: “Per me essere arrivato qui è molto importante, mi sento come se fossi a casa”. Nonostante ciò le parole di Di Maria non sono piaciute molto ai tifosi bianconeri, che, ora vogliono risposte dal campo. Parole quelle durante le interviste che ‘lasciano il tempo che trovano…’ secondo parte dei tifosi.