Calciomercato Juventus, occhio al PSG: Vlahovic nel mirino

La Juventus deve ripartire nel migliore dei modi e deve farlo in fretta per non perdere altri punti per strada. Sul mercato arriva, però, una notizia su Vlahovic.

La Juventus domani, domenica 2 ottobre alle ore 20:45, scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Bologna. L’obiettivo è (ri)partire nel migliore dei modi per non perdere ulteriori e pesanti punti per strada. La notizia che però ora preoccupa i tifosi e il club bianconeri riguarda il mercato. Ecco di cosa si tratta.

Massima allerta in casa Juventus dopo un avvio di stagione che ha confermato il trend negativo dello scorso anno. Massimiliano Allegri, che fin qui non è stato messo in discussione dalla società e non si è messo a sua volta in discussione, ora non può più sbagliare.

In un momento sicuramente non semplice per la Vecchia Signora, poi, arrivano anche rumors in ottica mercato che spaventano l’ambiente bianconero. Perché nel mirino dell’attenzione del ricco club straniero potrebbe essere finito chi la scorsa stagione è arrivato con tutte le migliori intenzioni. Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Galtier vuole un attaccante: il PSG potrebbe puntare a Vlahovic? La ricostruzione

Dusan Vlahovic lo scorso gennaio è arrivato alla Juventus circondato di entusiasmo e con le migliori intenzioni. Ha finora segnato gol importanti ma non è ancora pienamente all’altezza di quanto ha in precedenza mostrato vestendo la maglia della Fiorentina. Inoltre, su di lui si sarebbero accese le luci dei riflettori di un club con una potenza economica nettamente superiore alla media.

Il PSG, infatti, è alla ricerca di un attaccante e, come rivelato da ‘TuttoSport’, l’identikit tracciato da Galtier sarebbe direttamente riconducibile proprio all’attaccante bianconero. Anche perché il Manchester City si tiene stretto dal canto suo Haaland, che anche ricoprirebbe alla perfezione il profilo voluto dal tecnico del club parigino.

“Durante la pre-season – ha riferito infatti Galtier – ho parlato a lungo con il presidente e con Luis Campos del nostro attacco. Sarebbe stato molto utile un centravanti d’area. Kylian ha un riferimento nella squadra francese ed è Giroud”. Secondo ‘TuttoSport’, quindi, il PSG cercherebbe uno come Vlahovic e la possibilità che arrivi alle porte della Juventus con un’offerta non sarebbe da escludere.