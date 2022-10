“Un disastro”, Allegri non si trattiene: confessa tutto prima di Juve-Bologna

Pesanti dichiarazioni da parte del tecnico della Juve Massimiliano Allegri nel prepartita del match contro il Bologna.

L’inizio di stagione della Juve non è certo stato ottimale. I bianconeri questa sera sono impegnati nel match contro il Bologna. All’Allianz Stadium l’undici di Allegri cerca il pronto riscatto.

Proprio il tecnico livornese è uno dei principali indiziati della crisi. Diversi tifosi e opinionisti gli imputano la mancanza di gioco, soprattutto offensivo, in queste prime partite della stagione. Allegri ha quindi voluto chiarire la situazione approfittando dell’intervista prepartita di DAZN.

“Stasera dobbiamo essere bravi.” ha dichiarato Allegri. “Il Bologna è una squadra che corre e pressa. Noi dobbiamo essere tranquilli e non strafare. Abbiamo diversi rientri importanti come Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Paredes ha giocato tanto, pure con la Nazionale. Stasera sarà un ottimo ricambio. Milik invece può fare bene, dando una mano anche a Vlahovic.”

Juve, la confessione di Allegri: “Questa prima parte di stagione…”

Il tecnico bianconero fa comunque mea culpa per questo inizio di stagione al di sotto delle aspettative: “L’ultima settimana prima della sosta è stata davvero un disastro! Questo è accaduto un po’ per noi e poi per alcuni episodi che ci hanno penalizzato.”

La soluzione per il mister e cercare di ripartire fin dal match di questa sera. Su questo Allegri è parso molto chiaro e determinato. Ulteriori passi falsi potrebbero davvero compromettere sia il cammino in Italia che in Europa: “Dobbiamo riprende il cammino, perché siamo rimasti un po’ indietro in campionato e in Champions League abbiamo perso due partite.”