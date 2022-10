Cristiano Ronaldo, giornata da incubo: umiliazione e gesto inequivocabile

Domenica da cancellare per Cristiano Ronaldo. Per CR7 un vero e proprio incubo in questa giornata di Premier League: il motivo

Non è una domenica semplice, quella che stanno vivendo il pubblico ed il popolo del Manchester United. I Red Devils sono stati travolti e umiliati nel derby contro il City di Pep Guardiola, con un 6-3 che è una mazzata ed una batosta storica per il club di Erik Ten Hag.

A fare impressione, però, non è solo il risultato. Piuttosto la facilità e il dominio con cui Haaland e Foden (autori di una tripletta ciascuno) hanno scherzato lo United. I Citizens hanno letteralmente stracciato gli acerrimi rivali, in un derby che non ha mai vissuto alcuna storia. Che non è mai stato in discussione o ha aperto per un solo secondo ad un eventuale risultato dei Red Devils.

United umiliato, così come Cristiano Ronaldo: gesto inequivocabile, il motivo

Un’umiliazione pesante per il Manchester United, ma anche e soprattutto per Cristiano Ronaldo. Il lusitano è stato relegato in panchina per tutti i novanta minuti della sfida contro il City. E al suo fianco, anche l’acquisto più importante dell’estate: Casemiro. Un qualcosa che ha fatto profondamente discutere il pubblico e la tifoseria dei Red Devils, che nel mirino ora hanno messo la figura di Ten Hag.

Continuano i problemi, dunque, per Cristiano Ronaldo allo United. Dopo non essere riuscito a trovare una sistemazione alternativa in estate, la permanenza ad Old Trafford di CR7 si fa sempre più faticosa. E l’espressione del lusitano in panchina è un gesto inequivocabile dell’insofferenza che l’ex Juventus e Real Madrid ormai esplicita nei confronti di Ten Hag e della sua gestione tecnica.