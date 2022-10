“È da Juventus”: rinforzo inaspettato per Allegri? Arriva l’annuncio

La Juventus giocherà questa sera contro il Bologna, ma in queste ore è arrivato un annuncio molto importante per Allegri.

Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionale, la Juventus tornerà in campo questa sera all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta. I bianconeri hanno assolutamente l’obbligo di vincere questa sera sia per cercare di recuperare in classifica che per risponde alla tante critiche ricevute in questo primo scorcio di stagione.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, anche se ha una gara in meno, ha già un distacco abbastanza importante dal Napoli capolista: 10 punti. C’è da dire che Allegri in questo primo mese della stagione ha dovuto fare fronte a tante assenze molto importanti: da quella di Pogba, passando per le precarie condizioni di Di Maria, a quella di Locatelli.

L’ex Sassuolo ha recuperato da alcuni problemi fisici e dovrebbe rientrare, insieme a Rabiot, proprio nella partita di questa sera contro il Bologna. Oltre a Locatelli e al centrocampista francese, Massimiliano Allegri potrebbe avere ‘in casa’ un altro rinforzo che potrebbe trasformarsi in una pedina molto importante.

Juventus, l’annuncio di Montero: “Yildz può sicuramente giocare in prima squadra”

Paolo Montero, dopo la vittoria della sua Juventus Primavera contro il Torino, ha lanciato la promozione in prima squadra di Kenan Yildiz, autore di una doppietta: “E’ da Juventus. Se vuole cercare di migliorare, con le qualità che Dio gli ha concesso, è ovvio che potrà arrivare a giocare con la prima squadra”.

Yildiz, turco ma cresciuto in Germania, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti nello scenario europeo, visto che è stato dal ‘The Guardian’ nella lista dei 60 migliori 2005 al mondo. Il trequartista è arrivato dal Bayern Monaco l’estate scorsa ed ha segnato già 4 gol, fornendo anche 2 assist, in 8 partite giocate con la maglia della Juventus Primavera.