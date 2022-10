Lazio e Spezia si sfidano all’Olimpico nel match delle 12:30, segui la diretta della partita

La Lazio si presenta a questa partita con l’obiettivo di vincere e portare a casa i tre punti, che permetterebbero di superare la Roma in classifica. Il caso degli ultimi giorni riguarda Ciro Immobile, che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per non aggravare il suo problema muscolare.

Dall’altra parte c’è uno Spezia che viene dalla vittoria nel derby ligure con la Sampdoria. Un 2-1 importante per Gotti, che punterà su Nzola, che ha il sogno di diventare capocannoniere della Serie A.

Lazio-Spezia, probabili formazioni

Lazio 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Martusciello (Sarri squalificato).

Spezia 3-5-2: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All. Gotti.