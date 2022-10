“Sapete perché non siamo in Europa?”: Gasperini, che bordata in diretta

Pesanti dichiarazioni nel post partita di Atalanta-Fiorentina da parte del tecnico della squadra nerazzurra Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta supera di misura la Fiorentina grazie ad un rete di Lookman e vola in testa alla classifica agguantando il Napoli. E’ infatti bastato un solo gol ai nerazzurri per avere la meglio dei viola e rispondere al successo di ieri dei partenopei nei confronti del Torino.

Nonostante la vittoria però il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha approfittato dell’avversario per tornare su di alcuni episodi lo scorso anno proprio contro la Fiorentina. Episodi che, a detta del tecnico, sono costati all’Atalanta la presenza quest’anno nella coppe europee.

“Lo scorso anno contro la Fiorentina ci sono stati due rigori inventati dal VAR e un gol che doveva essere annullato ma non lo è stato.” ha tuonato Gasperini in conferenza stampa. “Gli hanno regalato 3 gol su 5 lo scorso anno. E sono stati gol pesanti. Sapete perché non siamo in Europa? Perché ci è andata la Fiorentina.”

Atalanta, Gasperini: “Oggi volevamo fortemente la vittoria”

Un Gasperini ancora con il dente avvelenato per quanto successo lo scorso anno. Questa volta invece la Fiorentina significa tre punti pesantissimi che proiettano i bergamaschi in testa alla classifica in coabitazione con il Napoli che ieri ha vinto contro il Torino.

“Oggi volevamo vincere a tutti i costi, si vedeva che la squadra voleva vincere.” ha continuato Gasperini. “Nel finale potevamo chiudere la partita. Non ci aspettavamo certo di essere al primo posto in classifica, ma sono contentissimo del dato che ci da come migliore difesa del campionato. Però anche oggi abbiamo sciupato alcune occasioni clamorose e nel finale non l’abbiamo chiusa. Sarebbe stato un vero peccato visto che Sportiello non ha fatto interventi di rilievo.”