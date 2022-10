Atalanta da record: Fiorentina battuta e vetta col Napoli

L’Atalanta è scesa oggi in campo, alle 18:00, contro la Fiorentina per l’ottava giornata di Serie A: il risultato finale.

L’Atalanta è scesa questo pomeriggio in campo al Gewiss Stadium e alle ore 18:00 contro la Fiorentina. L’obiettivo è stato quello di riagganciare il Napoli in prima posizione nella classifica del campionato italiano di massima serie. Ecco il risultato finale.

L’Atalanta risale in classifica di Serie A a 20 punti in una partita certamente sofferta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La pressione degli uomini di Gian Piero Gasperini è stata forte come di consueto, ma i viola non hanno mai smesso di provare a segnare.

Il match si è in effetti sbloccato solamente nel secondo tempo al 59′. Muriel ha ritrovato una delle giocate che alla Dea sono mancate fin troppo in questa nuova stagione e ha dato una grande mano al proprio compagno di squadra per andare in vantaggio. La cronaca.

Atalanta-Fiorentina, a sbloccare il risultato ci pensa Lookman: Napoli raggiunto in classifica di Serie A

Atalanta-Fiorentina è stata la gara giocata in questo pomeriggio di domenica 2 ottobre per l’ottava giornata di Serie A. Il match al Gewiss Stadium sembrava essere destinato a restare fisso sullo 0-0, vista la chiusura ermetica di entrambe le squadre in campo.

Eppure, al 59′, ci ha pensato Ademola Lookman su assist di Luis Muriel a portare in vantaggio l’Atalanta. Grande gioia, quindi, per Gian Piero Gasperini e per i tanti tifosi nerazzurri accorsi allo stadio per vedere la propria squadra lottare.

Nulla da fare invece per la Fiorentina di Italiano, che quest’anno ha qualche difficoltà in più. La Dea riaggancia il Napoli in venta a 20 punti ed è da record: mai una partenza così forte prima di questa stagione dopo otto giornate.

La classifica della Serie A

Napoli 20*, Atalanta 20*, Milan 17*, Lazio 17*, Roma 16*, Udinese 16, Inter 12*, Sassuolo 12*, Juventus 10, Torino 10*, Fiorentina 9*, Spezia 8*, Salernitana 7*, Empoli 7*, Monza 7*, Lecce 7*, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3*, Sampdoria 2*

*una partita in più