“Non è all’altezza”: Inter in crollo totale, il verdetto su Inzaghi è durissimo

L’Inter continua a versare in uno stato di crisi totale. Arriva il verdetto su Inzaghi che fotografa il momento durissimo dei nerazzurri.

Non è un momento semplice per l’Inter, che continua a versare in uno stato di crisi e crollo totale. La formazione di Simone Inzaghi zoppica e lo fa fortemente, perdendo anche uno scontro delicatissimo contro la Roma dell’ex José Mourinho. E per gioco e per risultato, i meneghini ora sono nei guai.

Anche perché la concorrenza trotta e non vuole proprio saperne di fermarsi. E il rischio di perdere punti su punti dalla vetta è concreto e fa spavento a tutta la piazza nerazzurra. Cambiare la guida tecnica, però, è qualcosa che Zhang e Marotta non sembrano aver ancora preso in considerazione. Seppur le spinte centrifughe della tifoseria e dei corridoi di Appiano Gentile portino a più di qualche considerazione sulla panchina di Simone Inzaghi.

Inter, che guaio per Inzaghi: il verdetto dopo la Roma è durissimo

Nel corso della sua analisi per ‘TMW’, il giornalista Mario Sconcerti ha sentenziato duramente sul tecnico dell’Inter: “Se esistono delle responsabilità di Inzaghi, devono essere totali. Al momento non è all’altezza dei problemi attuali e della crisi che sta attraversando la sua squadra. Per i nerazzurri, adesso, è impossibile parlare di qualsiasi tipo di ambizione”.

Parole dure, ma che restituiscono il momento di grande difficoltà che l’Inter sta attraversando dentro e fuori dal nostro campionato. E in settimana, i meneghini saranno chiamati ad affrontare anche il Barcellona. Una gara complicatissima, resa ancor più difficile dal pessimo momento di forma che i lombardi stanno attraversando ormai da un mese a questa parte.