Lazio in trionfo contro lo Spezia: Zaccagni ispirato, Immobile da rivedere

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Lazio e lo Spezia con il risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa.

La gara comincia con il rigore sbagliato da Immobile, concesso per un fallo di Ampadu sullo stesso centravanti italiano. Al 7’ c’è l’occasione per Kiwior che, però, trova la deviazione in corner da parte di Lazzari.

Dopo sei minuti, Zaccagni, dopo uno scambio con Felipe Anderson, porta in vantaggio i biancocelesti. Non c’è partita all’Olimpico, visto che al 24’ c’è il raddoppio di Romagnoli, che batte Dragowski con un bel tiro a volo di sinistro.

Il primo tempo si conclude con la traversa colpita da Milinkovic-Savic e con l’occasione di Bastoni, il quale manda di poco fuori la sfera. Nella seconda frazione di gara la musica non cambia, anzi.

La Lazio cala il tris nella ripresa con Milinkovic-Savic: Spezia surclassato dai capotilini

La Lazio, infatti, trova al 62’ il terzo gol con Milinkovic-Savic, bravo a battere Dragowski con un tiro a colpo sicuro. Gli uomini di Sarri controllano il match abbastanza facilmente, anche se al 70’ è bravo Provedel ad anticipare Gyasi. La gara si chiude con la doppietta personale di Milinkovic-Savic, che batte l’estremo difensore dello Spezia con un bel colpo sotto.

Napoli* 20, Lazio 17*, Atalanta 17, Milan 17*, Roma 16*, Udinese 16, Inter 12*, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8*, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.