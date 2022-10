La Juventus vince, ma quel che successo non và giù ai tifosi: piovono fischi

Nonostante il successo sul campo i tifosi della Juventus hanno comunque fischiato al termine della partita. Ecco il motivo.

La Juventus dopo tre passaggi a vuoto consecutivi torna alla vittoria superando il Bologna. All’Allianz Stadium i bianconeri vincono per 3-0 contro i felsinei, superando l’Inter in classifica e riuscendo a non perdere la scia del gruppo nella parte alta del tabellone.

Dopo un inizio in cui si erano palesati i soliti problemi, la rete di Kostic è stata un vero e proprio toccasana per i bianconeri che sono riusciti a sbloccarsi anche mentalmente e a creare azioni propositive che hanno condotto poi al raddoppio di Vlahovic e al tris di Milik.

Tre punti che sembravano poter rasserenare il clima in casa Juventus. Prima della partita i tifosi avevano ferocemente contestato la squadra, reduce da una serie di risultati negativi. Nonostante la vittoria però anche il post-partita è stato all’insegna di fischi da parte della Curva bianconera. Una scena paradossale che però ha dietro di se una motivazione ben precisa.

Juventus, nonostante la vittoria arrivano ancora i fischi

Se qualcuno si aspettava che i tre punti potessero immediatamente sanare la frattura tra squadra e tifo resterà deluso. Sebbene la maggior parte dello stadio ha applaudito la squadra bianconera, la Curva ha invece continuato a contestare anche dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Il motivo, stando a quanto riporta il sito JuventusNews24.com è da individuare nel risentimento da parte della Curva nei confronti della squadra rea di non essere andata a celebrare il successo sotto il settore. I tifosi si sarebbero infatti risentiti del mancato saluto da parte dei calciatori della Juventus che, dopo il successo ottenuto contro il Bologna, non si sono presentati sotto alla Curva.