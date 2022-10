Juventus, si torna a respirare: tre gol e tre punti col Bologna

Torna al successo la Juventus che supera il Bologna con un netto 3-0. Per la squadra di Allegri a segno Kostic, Vlahovic e Milik.

Finisce con un successo della Juventus sul Bologna il posticipo di questa sera della Serie A. I bianconeri, dopo una pausa per le nazionali decisamente problematica a causa delle molte polemiche per un rendimento a detta di molti scadente, rispondono alle critiche con i tre punti.

Gara che fin dai primi minuti vede un predominio territoriale della Juventus. Come spesso capitato in questo inizio di stagione però i bianconeri faticano a creare pericoli alla porta del Bologna. La rete di Kostic al 25′ sblocca i bianconeri anche mentalmente. Da quel momento la partita dà l’impressione di essere indirizzata.

Nella ripresa salgono in cattedra i due attaccanti della Juventus: Vlahovic e Milik. Prima il serbo, poi il polacco. Nel giro di nemmeno 5′ la Juventus si porta quindi sul 3-0 mettendo in cassaforte la partita. La girandola dei cambi non altera l’inerzia della partita, con il Bologna quasi mai in grado di dare l’impressione di poterla riaprire.

Serie A, dopo tre passi falsi la Juventus torna alla vittoria e supera l’Inter in classifica

Successo fondamentale per la Juventus che, con questi tre punti, mantiene la scia del gruppo in vetta alla classifica superando oltretutto i rivali dell’Inter. Dopo tre giornate (due pareggi e un ko) i bianconeri tornano ad assaggiare il sapore dei tre punti. Per il Bologna invece la classifica resta problematica. Dopo la vittoria contro la Fiorentina i felsinei non riescono a dare continuità alla striscia positiva.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 20, Atalanta 20, Milan 17, Lazio 17, Roma 16, Udinese 16*, Juventus 13, Inter 12, Sassuolo 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Lecce 7, Bologna 6, Verona 5*, Cremonese 3, Sampdoria 2

*una partita in meno