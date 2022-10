Napoli, Ancelotti spiazza tutti su Kvaratskhelia: confessione sul georgiano

Il Napoli continua a vincere e convincere. Primo posto in classifica in Serie A, primo posti nel girone di Champions, ed un gioco che piace e rende. Sugli azzurri ritorna a parlare Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid nonchè ex allenatore del club di De Laurentiis.

Si sprecano gli elogi per il Napoli. Gli azzurri, in barba alle critiche e alle perplessità dei tanti tifosi ed opinionisti, stanno vivendo un inizio di stagione da sogno. Da sogno perchè, dopo essersi concretizzata la prevedibile rivoluzione della rosa, i partenopei sembrano essere addirittura più forti e determinati. Basti pensare al solo Kim Min-Jae, su cui c’erano dubbi e ironie da parte dei più nel vederlo come l’erede di Koulibaly. il coreano intanto riceve il premio di miglior giocatore di Serie A (occhio all’esonero dell’ultim’ora) del mese di settembre prima di giocare col Torino.

Dopo il ritorno in Champions League grazie al terzo posto della scorsa stagione, il club di De Laurentiis sembra sulla strada giusta per consolidare un certo tipo di rendimento che lo vede stabilmente agli alti piani della Serie A. Non è stato sempre così, specie dopo l’immediato post-Sarri. A prendere il posto dell’attuale tecnico della Lazio, nel 2018 fu lo ‘svincolato’ Carlo Ancelotti.

Napoli, arrivano anche le parole di Carlo Ancelotti per l’ottimo rendimento del momento

Carlo Ancelotti fu il primo allenatore a succedere all’amato Maurizio Sarri, protagonista di un triennio importante (anche se non vincente). Se nel primo anno Carletto arrivò secondo in campionato (a distanze però siderali dalla Juventus), non può dirsi lo stesso della sua seconda stagione. A dire il vero Ancelotti disputò una sola parte della stagione, da agosto a dicembre, per poi passare il testimone a Gattuso e volare dall’Everton. La spirale di risultati negativi indusse De Laurentiis alla dolorosa decisione di mandarlo via.

Una esperienza agrodolce, dunque, la sua sul golfo. Tutto sommato molti tifosi lo ricordano con affetto per il suo proverbiale garbo, e il bel legame instaurato con la città. Ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore del Real Madrid si esprime sugli azzurri.

“Il Napoli ha rinfrescato l’aria prendendo ottimi giocatori. Questi ultimi rendono gli azzurri imprevedibili”.

Interessante la rivelazione su Kvaratskhelia: “Già lo seguivamo quando anche io ero a Napoli. E’ una sorpresa solo per chi non lo conosceva”