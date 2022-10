Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato il netto successo in campionato nel posticipo contro il Bologna.

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A la Juventus è tornata a vincere contro il Bologna ed ha ottenuto tre punti fondamentali per scacciare la crisi. Il club bianconero è apparso rigenerato dopo le brutte gare prima della sosta ed ha offerto una convincente prova allo Stadium.

I bianconeri, dopo un inizio leggermente difficoltoso, hanno sbloccato la gara con Kostic e da quel momento hanno acquisito fiducia. Nel corso del match sono andate a segno anche le due punte Vlahovic e Milik, segnale molto importante con i tifosi che hanno particolarmente apprezzato la prova bianconera.

Ottime notizie anche per Vlahovic che è tornato al gol dopo le ultime deludenti prove. Nel post partita il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria sul Bologna ed ha parlato dei prossimi obiettivi del club bianconero. La Juve sarà inoltre impegnata in settimana contro il Maccabi.

Juventus, le parole di Allegri nel post partita

Il tecnico bianconero ha commentato cosi il successo odierno: “Abbiamo avuto compattezza e mi è piaciuto lo spirito del match, eccetto per la fine del primo tempo. La vittoria è netta ed è importante, ma bisogna mantenere un profilo basso, siamo indietro in campionato e dobbiamo sistemare le cose in Champions League”.

Poi il tecnico ha parlato delle chance di scudetto della squadra bianconera: “Al momento la classifica dice che noi abbiamo 13 punti e gli altri circa 20 o poco meno. Bisogna fare un passo alla volta e se saremo bravi ci riusciremo. Ora testa al prossimo match, la sfida di Champions League in settimana”.