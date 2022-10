Sampdoria, ecco il sostituto di Giampaolo: il nome riaccende i tifosi

La Sampdoria cerca un nuovo allenatore dopo l’esonero di Marco Giampaolo e spunta un profilo che potrebbe acquisire vantaggio sugli altri.

L’ennesima sconfitta, ovvero l’ultima in casa per 3-0 contro la neopromossa Monza, ha portato la Sampdoria alla drastica decisione di interrompere il rapporto professionale col tecnico Giampaolo per dare uno scossone tattico e psicologico all’ambiente. “Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”, ha concluso la società nel comunicate l’esonero del tecnico.

Da ieri sera tardi quindi è partita la ricerca al sostituto in panchina. Secondo le ultime informazioni riferite da ‘SKY Sport’, al momento si sondano diverse piste. Aurelio Andreazzoli e Daniele De Rossi sono in corsa insieme a Claudio Ranieri, per il quale si tratterebbe di un ritorno.

Tuttavia, un nome su tutti sarebbe improvvisamente in pole position: si tratta dell’ex centrocampista dell’Inter.

Sampdoria, Stankovic in vantaggio per la panchina

Dejan Stankovic è il profilo che la Sampdoria sta studiando con maggiore interesse, grazie al fatto che ha lasciato la Stella Rossa a fine agosto, per cui è disponibile per una nuova avventura professionale. Il serbo ispira esperienza, gioventù ma anche grande professionalità, componenti necessarie per risollevare l’animo della piazza e della squadra.

D’altronde Stankovic è già stato vicino alla Sampdoria prima dell’arrivo proprio di Giampaolo, poi il caos intorno al presidente Massimo Ferrero impedì che la trattativa potesse proseguire. I contatti tra le parti sono già stati avviati e si cercherà la formula giusta per convincere l’ex calciatore a trasferirsi a Genova quanto prima.