Sampdoria, il sostituto di Giampaolo: “Contatti in corso”

La Sampdoria, ora più che mai, è chiamata a ripartire ed è perciò in cerca del sostituto di Giampaolo: contatti in corso con un altro tecnico.

La Sampdoria, dopo l’ennesima sconfitta rimediata nella giornata di ieri contro il Monza in Serie A, è corsa ai ripari. Marco Giampaolo è arrivato al capolinea della propria avventura con i blucerchiati. La società adesso pensa al sostituto e i contatti, con un profilo in particolare, sono già in corso.

Marco Giampaolo è stato, perciò, esonerato dalla Sampdoria che attualmente è ultima in classifica con solamente due punti. Il Monza ieri al Ferraris ha, infatti, vinto contro i padroni di casa con ben tre gol segnati.

Al termine della gara perciò il club ha deciso di correre ai ripari. Due nomi sono stati immediatamente accostati alla Samp. Si è parlato, infatti, di Roberto D’Aversa ancora sotto contratto (fino al 2024) con il club. Ma anche di Claudio Ranieri, ex molto importante. Nelle ultime ore, tuttavia, sono partiti i contatti anche per un altro profilo. Ecco di chi si tratta.

Sampdoria, si pensa al futuro dopo l’esonero di Giampaolo: contatti in corso con un nuovo profilo

Come ha riferito, quindi, Nicolò Schira tramite il proprio profilo ‘Twitter’ ci sono novità in vista per i blucerchiati: “Colloqui in corso tra Sampdoria e Dejan Stankovic. Quest’ultimo è l’obiettivo principale come nuovo allenatore“.

La Sampdoria, dunque, vuole salvare il salvabile in una stagione sì appena cominciata, ma anche particolare rispetto agli standard. E agli anni precedenti. Dopo l’ufficialità dell’esonero di Marco Giampaolo, la società vuole correre ai ripari prendendo un sostituto che possa portare avanti il progetto nel migliore dei modi. Per questo motivo è tornato sotto le luci dei riflettori il nome proprio di Dejan Stankovic, che piace al club da tempo.