“Avvistati a Milano…”: blitz per la panchina, l’ex Inter si candida

È vero e proprio rebus Sampdoria: la società è a lavoro e il prescelto potrebbe essere un inatteso. Anche lui è stato giocatore dell’Inter come Stankovic.

Chi sarà l’allenatore della Sampdoria in occasione della gara contro il Bologna? È difficile rispondere, perché la situazione sembra essere in alto mare. La dirigenza blucerchiata sta studiando varie opzioni, consapevole di dover evitare passi falsi per non compromettere ulteriormente un’annata già cominciata nel peggiore dei modi.

Fino ad oggi, quando sono trascorse otto giornate dall’inizio del campionato di Serie A, la Sampdoria ha raccolto soltanto due punti, ovvero sei sconfitte e due pareggi. Un bilancio che la relega all’ultimo posto in classifica e con l’inevitabile decisione di esonerare Marco Giampaolo.

L’opzione che sembrava essere più calda fino a qualche ora fa riconduceva a Dejan Stankovic, reduce dall’avventura sulla panchina della Stella Rossa. Il carattere severo e motivante del tecnico potrebbero apportare linfa alla Samp, ma non è l’unica direzione nella quale si guarda.

Sampdoria, il dirigente a cena con l’ex Inter: sarà lui il prossimo allenatore?

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso Twitter ha riferito: “Avvistati a cena in centro a Milano al ristorante “La Vecchia Lira” Walter Zenga e Carlo Osti. Il casting si allarga…”. L’ex giocatore dell’Inter è fermo dall’esperienza del 2020 a Cagliari ma ben pronto a ripartire. Evidentemente la Sampdoria sonda il terreno e anche le intenzioni. Un nome come il suo potrebbe avere un forte impatto sulla piazza doriana, avendone vestito la casacca per due stagioni negli anni ’90.

Proprio Walter Zenga ai microfoni di ‘SKY’ si è soffermato qualche giorno fa sull’Inter, dimostrando di essere ben informato sul presente della Serie A e pronto ad analizzare la situazione in essere: “All’Inter mancano quei giocatori… come Dybala. Ma il problema non è mai uno solo”.