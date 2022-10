Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: l’ufficialità è una manna

Diversi problemi per Simone Inzaghi alla vigilia del match valido per la terza giornata di Champions League contro il Barcellona.

Simone Inzaghi vive uno dei momenti più difficili da quando siede sulla panchina dell’Inter. Il club nerazzurro ha subito ben quattro sconfitte nelle prime otto gare di campionato e la situazione futura si preannuncia tutt’altro che semplice. I nerazzurri affronteranno nei prossimi giorni il doppio confronto con il Barcellona e l’insidiosa trasferta contro il Sassuolo.

La squadra è inoltre alle prese con l’emergenza infortuni e, oltre agli importanti stop di Brozovic e Lukaku, il club nerazzurro deve valutare le condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino non sta vivendo un grande momento di forma ed è uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona Simone Inzaghi ha dato aggiornamenti sulle condizioni del giocatore nerazzurro: “Lautaro Martinez stamattina ha fatto un esame, ma non ha evidenziato nulla. Il giocatore ha chiuso l’ultimo match affaticato”.

Inter, Inzaghi e gli assenti per il big match

Il tecnico si gioca una fetta importante della qualificazione Champions nel match contro il Barcellona a San Siro e continuando sulla situazione di Lautaro ha chiarito: “Oggi il giocatore farà un allenamento parziale, devo ancora parlare con i medici, ma vedremo”.

Inzaghi ha confermato invece che non saranno del match Brozovic, Gagliardini e Lukaku. Emergenza totale per Inzaghi, che, dopo le cinque sconfitte stagionali tra campionato e Champions League, è chiamato a rispondere alle critiche. A San Siro è già un match decisivo per il tecnico e la squadra nerazzurra.