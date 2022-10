“Le frasi non sono piaciute…”: Crisi Inter, polverone su Inzaghi

Si fanno attente valutazioni in casa Lazio. Alcune frasi di Simone Inzaghi non sono piaciute ai vertici dell’Inter.

L’Inter vive un momento molto particolare, di sicuro uno dei più intensi degli ultimi anni. E cosi la squadra nerazzurra è andata incontro ad un’altra sconfitta, quella patita contro la Roma di Josè Mourinho che ha espugnato San Siro. Una debacle che arriva in un momento già di per sé molto particolare, dove i tifosi si aspettavano una risposta diversa dal campo.

I tifosi ma non solo. Anche il club sta guardando con grande attenzione a quanto sta facendo Inzaghi sul campo. Già prima della sosta per le nazionali, infatti, la posizione dell’allenatore sembrava se non in discussione, ma quanto meno sotto stretta osservazione della dirigenza.

Inter, le frasi di Inzaghi non sono piaciute al club

Ora, ancor più di prima, servono risposte concrete sul campo. Ma soprattutto serve tenere i nervi saldi e non far scricchiolare un rapporto, quello tra allenatore e società, che sembra adesso traballare. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, alcune frasi del tecnico non sarebbero piaciute ai vertici.

In particolare, quella riferita ai conti del club durante la conferenza stampa di venerdì (“Dove vado io si dimezzano le perdite, aumentano i ricavi e arrivano i trofei”) avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno ai vertici della società nerazzurra.

Il tutto, riporta la rosea, sarebbe frutto di una strategia studiare dall’allenatore insieme al proprio mental coach Sandro Corapi, figura che ha accompagnato Inzaghi anche ai tempi della Lazio. Qualcosa comincia a traballare? Probabile, ed in casa Inter si fanno attente valutazioni.