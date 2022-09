Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia fa esultare anche i tifosi

In vista dell’importantissima sfida con l’Inter al vertice di domani José Mourinho riceve buone notizie dallo staff per la sua Roma.

Non c’è dubbio che il big match dell’8° turno di Serie A sarà Inter–Roma. José Mourinho torna a San Siro alla guida dei giallorossi, che intendono strappare punti pesanti per confermarsi una possibile outsider per l’alta classifica. I nerazzurri sono in difficoltà e devono riscattarsi, e le rispettive necessità di punti alimentano un big match tutto da vivere.

Stando ai giorni scorsi, però, la grande sfida tra Inter e Roma sarebbe dovuta andare in scena senza uno dei protagonisti più attesi. Paulo Dybala, a lungo vicino a indossare i colori nerazzurri in estate, era infatti in dubbio dopo aver saltato la gara con l’Atalanta e le successive amichevoli in America dell’Argentina.

Dopo aver svolto allenamento differenziato appena rientrato a Trigoria, l’argentino si è poi sottoposto all’allenamento di rifinitura che secondo molti opinionisti avrebbe dovuto sancire la sua indisponibilità. L’esito però è stato esattamente opposto.

Inter-Roma, Dybala ci sarà

José Mourinho, che ha affermato di voler tentare di ripetere alla Roma il Triplete centrato quando guidava l’Inter, affronterà l’amata ex potendo contare dal primo minuto sulla Joya. Lo riporta TuttoMercatoWeb, che racconta di come il campione argentino sia partito regolarmente con la squadra dopo aver svolto l’allenamento mattutino senza intoppi di sorta.

Paulo Dybala scenderà in campo dal primo minuto, contro la squadra che per molti avrebbe potuto essere la sua dopo l’addio alla Juventus. Affiancherà l’altro ex Nicolò Zaniolo alle spalle del bomber Tammy Abraham operando come trequartista e seconda punta a seconda dell’occorrenza. Per il resto Mourinho confermerà quella che ormai è la formazione-tipo giallorossa: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, mediana formata da Lorenzo Pellegrini e Cristante, Celik e Spinazzola sulle fasce.