Serie A, dopo Giampaolo salta un’altra panchina? Spunta il retroscena

Non soltanto l’esonero di Marco Giampaolo. Un’altra panchina trema in Serie A, decisiva la prossima partita.

In queste ore la notizia dell’esonero di Marco Giampaolo ha ovviamente toccato tutta la Serie A. Fatale, in questo senso, la sconfitta della Sampdoria patita tra le mura amiche contro il Monza. La squadra di Palladino (alla seconda vittoria consecutiva) si è imposta per 3-0 a Marassi, un risultato impietoso che non ha lasciato scampo.

Ora c’è da capire chi prenderà il posto di Giampaolo. In mattinata si sono fatti diversi nomi: dal ritorno di Roberto D’Aversa al possibile ingaggio di un allenatore importante come Claudio Ranieri. Il tutto dovrà essere deciso presto, nelle prossime ore, anche perchè c’è tanto lavoro da fare. Ma c’è un’altra panchina di Serie A che traballa in queste ore.

Serie A, a rischio anche Davide Nicola: decisiva la prossima partita

Anche in casa Salernitana si stanno facendo delle attente valutazioni sul futuro della panchina di Davide Nicola. La debacle pesante contro il Sassuolo (5-0 al Mapei Stadium) ha fatto scattare una serie di importanti valutazioni in seno alla squadra campana. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSalernitana’, dunque, per l’allenatore la fiducia adesso sarebbe a tempo.

Decisiva – si legge – sarà la prossima partita, con la Salernitana chiamata a vincere contro l’Hellas Verona. Soltanto cosi, infatti, Nicola riuscirebbe a salvare la panchina. Già si fanno i nomi di papabili sostituti: ancora Claudio Ranieri, come nel caso della Sampdoria, ma anche Daniele De Rossi.