Sconfitta ed esonero? Sampdoria-Giampaolo, già pronto il sostituto

La Sampdoria perde ancora in Serie A e in casa contro il Monza deve arrendersi a un pesante 0-3: Giampaolo a rischio esonero? Le ultime.

La Sampdoria si arrende anche contro il Monza e all’ottava di Serie A non riesce a segnare neppure un gol per risollevare l’umore che già non è dei migliori. Marco Giampaolo ora può essere a rischio esonero? Queste le ultime sul tecnico.

La Serie A prosegue a ritmi serrati e, dopo la sosta per le nazionali, rivede scendere in campo i suoi club per l’ottava giornata del calendario. La Sampdoria, però, al Ferraris contro il Monza, non riesce ad evitare l’ennesima sconfitta.

In classifica, perciò, il club blucerchiato è fermo a soli 2 punti. Chiudendo la fila delle venti squadre all’inevitabile ultimo posto. Ora Marco Giampaolo rischia di ricevere l’esonero da parte della propria società, che sta pensando a come salvare il salvabile. Queste le ultime.

Sampdoria-Giampaolo, esonero in vista? Queste le novità e i nomi dei possibili sostituti

La scorsa stagione la Sampdoria è riuscita a salvarsi all’ultimo respiro e a restare ancorata alla Serie A grazie a una resistenza stoica del gruppo. Questa nuova stagione, tuttavia, per la squadra di Giampaolo non è iniziata nel migliore dei modi. O comunque tanto diversamente dagli scorsi impegni.

Solamente due pareggi, contro Juventus e Lazio, hanno portato gli unici due punti in classifica. Secondo ‘Sky Sport’, quindi, per la società ligure il tecnico inizia ad essere fortemente a rischio. Più fuori che dentro.

Sarebbero già spuntati i nomi dei possibili sostituti. Si pensa, infatti, a Claudio Ranieri e a Roberto D’Aversa. Entrambi rappresenterebbero dei ritorni. Il secondo, inoltre, è attualmente sotto contratto con la Samp (fino al 2024), perché sostituito in corsa proprio da Giampaolo nella passata edizione del campionato italiano di massima serie.