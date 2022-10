Atalanta capolista, ma che doccia fredda per Gasperini: ufficiale la batosta

L’Atalanta in vetta alla classifica, ma l’ufficialità è una vera e propria mazzata per Gasperini e i suoi ragazzi. Arriva prima dell’Udinese.

Doveva essere un anno di transizione e invece l’Atalanta si è tolta già più di qualche semplice soddisfazione. I nerazzurri sono in vetta alla classifica della Serie A alla pari con il Napoli di Luciano Spalletti, per una stagione che si è messa già in discesa per la formazione di Gian Piero Gasperini.

Discesa che, però, rischia di farsi meno favorevole del previsto. Il motivo è ancora da ricercare nei tantissimi infortuni che stanno funestando l’undici dell’Atalanta. Djimsiti, Zapata e tanti altri ancora: al 4 ottobre sono già tantissimi gli elementi preziosi a cui Gasperini deve rinunciare. E adesso se ne aggiunge anche un altro a complicare ulteriormente i piani e le ambizioni di alta classifica della Dea.

Atalanta, ancora uno stop per Gasperini: si ferma un altro big

A fermarsi, infatti, è anche Rafael Toloi. Il capitano dell’Atalanta ha subìto un problema muscolare che lo terrà fuori per più di qualche settimana. A darne l’ufficialità è lo stesso club orobico con la seguente nota: “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Toloi hanno evidenziato una lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il calciatore verrà monitorato giorno per giorno”.

Una bruttissima notizia per Gasperini, costretto a fare i conti con l’ennesima doccia fredda della stagione. Toloi dovrà saltare la prossima e delicata gara con l’Udinese: un match stranamente di alta classifica per questo inizio di campionato, al quale la Dea si presenterà con più di qualche semplice defezione.